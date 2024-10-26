Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Dinleme tesisi sahibini takip edip, 12 kurşunla öldürdü

        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dinleme tesisi sahibini takip edip, 12 kurşunla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde M.K., aralarında alacak meselesi nedeniyle bulunan dinlenme tesisi sahibi Bayram Çelmeli'yi (49) takip ettikten sonra 12 kurşunla öldürdü.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.K., aralarında alacak meselesi bulunan Bayram Çelmeli'nin dinlenme tesisine gidip, görüştü. Çelmeli, görüşmenin ardından kardeşi R.Ç. ile otomobiline binip, Seydişehir kent merkezine gelmek için yola çıktı. İddiaya göre; otomobili ile 2 kardeşi takip eden M.K., Madenli Mahallesi yakınlarında Çelmeli'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. M.K., ardından araç içindeki Çelmeli'ye tabanca ile 12 el ateş edip, kaçtı. R.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, kurtarılamadı. Kaçan M.K. jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Konya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Konya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Konya'da öğretmen koca, öğretmen eşini bıçakla öldürdü
        Konya'da öğretmen koca, öğretmen eşini bıçakla öldürdü
        Öğretmen koca, ayrı yaşadığı öğretmen eşini bıçakla öldürdü
        Öğretmen koca, ayrı yaşadığı öğretmen eşini bıçakla öldürdü
        Beyşehir gölünde boy yasağına uymayanlara ceza yazıldı
        Beyşehir gölünde boy yasağına uymayanlara ceza yazıldı
        Konya'da trafik kazalarında 5 yaralı
        Konya'da trafik kazalarında 5 yaralı