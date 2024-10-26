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        Öldürülen öğretmen, eşinden 'ölüm' tehdidi almış (3)

        ANNESİNİNMEZARINA SU DÖKTÜKonya'da öldürülen Ebru Küçüktaşdemir'in ilk evliliğinden olan oğlu Adil Berk Ural (14), annesinin mezarına su döküp başında dua etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:35
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        Öldürülen öğretmen, eşinden 'ölüm' tehdidi almış (3)
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        ANNESİNİNMEZARINA SU DÖKTÜ

        Konya'da öldürülen Ebru Küçüktaşdemir'in ilk evliliğinden olan oğlu Adil Berk Ural (14), annesinin mezarına su döküp başında dua etti. Ebru Küçüktaşdemir'in kardeşi Serkan Alankaya, eniştesi Abdullah Küçüktaşdemir'in daha önce de ailece kendilerini sürekli tehdit ettiğini öne sürerek, ''Duygularımızı anlatmak zor. Abdullah Küçüktaşdemir'in yaptığı hakaretler, küfürler, dengesizlikler, ne varsa açık bir şekilde elimizde. Yıllardır devam eden bir süreçti. Bir türlü yıldıramadık, vazgeçiremedik. Derdi para, puldu. İnsan olarak yargılanmaması lazım. Kesinlikle mahlukat olarak yargılanmalı. Detaylarını zaten mahkemeye vereceğiz. Akla alınmayacak hakaretler, küfürler ediyordu. Ablama düşen miraslar nedeniyle cinayeti işlediği dedikodusu yapıyorlar ama mirasla alakası yok. Verdiğimiz kayıtlara kamuoyu bile inanamayacak, o derece elimizde kayıt var. En ağır cezayı alması yanında hafif kalır" dedi.

        'ONLARA ZARAR GELECEĞİNE, OLAN BANA OLSUN'

        Ebru Küçüktaşdemir'in ağabeyi Volkan Alankaya ise "Manevi çok baskı yapıldı kardeşimize. Arayı düzeltmeye çalıştık ama olmadı. Bir kez kardeşim şiddet gördüğü için bırakıp geldi. Biz uzaklaştırma kararı da almıştık. Uyardık ama kardeşim tekrar arayı düzeltmek, evliliğini kurtarmak için geri döndü. Bu 1-2 kez tekrarlandı. Sürekli şiddet ve mobbing uyguluyordu. Kardeşimiz bunu bize anlatmıyordu. Bize ve ailemize zarar geleceğini, kendi oğluna zarar gelebileceğini bildiği için bize hiçbir şey anlatmadı. Bu bir değil, iki değil. Savcılığa gidip uzaklaştırma kararı aldık. Boşanma davası açtık, uzaklaştırmaya çalıştık. Kardeşimizin yaşadıklarını bize anlatmamasının sebebi, oğluna, anneme ve bize zarar gelmemesini istediği için ve duyduğumuz kadarıyla 'Onlara bir şey olacağına, bana olsun' dediği için bize anlatmamış. Biz kardeşimizi kurtarmaya çalıştık. Bence buradaki kanunlar eksik kalıyor. Bu 4-5 günlük değil, 3-4 yıldır süren bir şey. Biz düzeltmeye çalıştık ama kendisi şiddet yanlısı bir birey olduğu için en son zaten döndü dolaştı kendisinden zayıf bir insana yaptı. Bizim kadınları el üstünde tutmamız gerekiyor. Öğretmen olmuş ama öğretmen kalibresinde bir insan değil. Bunun affedilir bir tarafı yok" diye konuştu.

        Küçüktaşdemir'in kuzeni Ali Alankaya da "Ebru, birincisi gururundan, ikincisi ailesini tehditlerden kurtarmak için beraberliğini devam ettirmeye mecbur kaldı. Sonuç bu, Allah hepimize yardım etsin. Yargı zaten gereğini yapacaktır, ancak böyle insanları daha da dikkate alması lazım" dedi.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Küçüktaşdemir de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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