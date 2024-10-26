Dinlenme tesisi sahibini takip edip, 12 kurşunla öldürdü (2)
TUTUKLANDI Konya'nınSeydişehir ilçesinde, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan dinlenme tesisi sahibi Bayram Çelmeli'yi (49) takip ettikten sonra 12 kurşunla öldüren Mehmet Kara, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'nınSeydişehir ilçesinde, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan dinlenme tesisi sahibi Bayram Çelmeli'yi (49) takip ettikten sonra 12 kurşunla öldüren Mehmet Kara, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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