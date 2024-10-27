Yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi Mahir Korkmaz, hastaneye kaldırıldı. Binayı saran duman nedeniyle evinde mahsur kalan yan dairedeki Esra Bakkaloğlu ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 16.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi Mahir Korkmaz, kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışırken, yayılan duman binayı sardı. Komşuların ihbarı ile adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Mahir Korkmaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan dairede oturan Esra Bakkaloğlu ise binayı saran duman nedeniyle mahsur kaldı. Bakkaloğlu, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.