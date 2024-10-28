Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın

        KONYA'da otomotiv yedek parçası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da otomotiv yedek parçası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki otomotiv yedek parçası üretimi yapan fabrikada sabaha karşı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızlı büyüyüp fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlüklü söndürülürken, fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Mesai arkadaşını inşaatın 3'üncü katından atıp öldürdü
        Mesai arkadaşını inşaatın 3'üncü katından atıp öldürdü
        Konya Valisi Akın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Konya Valisi Akın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
        Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
        Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
        Sille Müzesi'nde sergilenen lastik çarık geçmişteki yoksulluk dönemlerini y...
        Sille Müzesi'nde sergilenen lastik çarık geçmişteki yoksulluk dönemlerini y...
        Konya'da mezarlıkta uyuşturucu satan zanlı tutuklandı
        Konya'da mezarlıkta uyuşturucu satan zanlı tutuklandı