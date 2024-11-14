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        Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

        KONYA'da tanker ile kamyonun çarptığı kazada sürücüler Recep Senirli ile Hamit Bahşiş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:37 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:40
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        Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
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        KONYA'da tanker ile kamyonun çarptığı kazada sürücüler Recep Senirli ile Hamit Bahşiş hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkisinde meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyreden Recep Senirli yönetimindeki 42 ASH 729 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Tanker bu sırada karşı yönden gelen Hamit Bahşiş'in kullandığı 42 GSB 36 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekipler, 2 sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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