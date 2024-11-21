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        Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

        KONYA'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada oto galerici Muhammed Paytar pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 00:32 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:35
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        Konya'da silahlı kavga: 1 ölü
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        KONYA’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada oto galerici Muhammed Paytar pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Aynı işyerinde geçen mayıs ayında da bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Muhammed Paytar, dükkanda oturduğu esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Paytar, ağır yalanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesine kaldıran Paytar, burada doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattı.

        AYNI İŞ YERİNDE 6 AY ÖNCE DE BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

        Öte yandan Paytar’ın yaralandığı aynı iş yerinde geçen 15 Mayıs günü Necati Şadi Kılıç isimli mimar da husumetlisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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