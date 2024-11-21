Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

KONYA’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada oto galerici Muhammed Paytar pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Aynı işyerinde geçen mayıs ayında da bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Muhammed Paytar, dükkanda oturduğu esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Paytar, ağır yalanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesine kaldıran Paytar, burada doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattı.