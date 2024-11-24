Konya'yı bazı illere bağlayan kara yollarında ulaşıma tipi engeli

KONYA'ya mevsimin ilk karı yadı. Kenti çevre illere bağlayan yollar, tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Konya'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışının tipiye dönüşmesiyle birlikte Konya’yı, Ankara, Adana, Antalya, Aksaray’a bağlayan kara yolları trafiğe kapatıldı. Yolcu otobüslerinin de terminalden çıkışına izin verilmedi.

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizde meydana gelen kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana gelmektedir. İlimizde meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ilgili tüm birimler 7/24 çalışmalarını sürdürmekte olup, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur” denildi.