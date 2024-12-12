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        'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırmış

        KONYA'da ceza almaması için hakime rüşvet vereceğini söyleyip, müvekkilini 100 bin TL dolandıran avukat Musa D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:15
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        'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırmış
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        KONYA'da ceza almaması için hakime rüşvet vereceğini söyleyip, müvekkilini 100 bin TL dolandıran avukat Musa D. ile katip Sefer B., yakalanıp, tutuklandı.

        Konya Barosu'na kayıtlı avukat Musa D., iddiaya göre bir suça karışan müvekkiline, hakimlerle arasının iyi olduğunu ve davaya bakan hakime 100 bin TL rüşvet verip, ceza almamasını sağlayacaklarını söyledi. Müvekkili de iddiaya göre söz konusu parayı verdi. Para vermesine rağmen ceza alınca dolandırıldığını anlayan müvekkil, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Musa D. ile olaya karıştığı öne sürülen başka bir avukatın katibi Sefer B.'yi 9 Aralık'ta ofislerinde gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Musa D. ve Sefer B., dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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