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        Devrilen asit yüklü tankerin şoförü öldü

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde yol kenarına devrilen asit yüklü tankerin şoförü Oktay Demir, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:27 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:30
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        Devrilen asit yüklü tankerin şoförü öldü
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        KONYA’nın Karapınar ilçesinde yol kenarına devrilen asit yüklü tankerin şoförü Oktay Demir, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun Karapınar ilçesi girişinde meydana geldi. Oktay Demir’in kontrolünü yitirdiği 27 HB 048 plakalı hidroklorik asit yüklü tanker, yoldan çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerdeki asit kaza nedeniyle etrafa dağıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Oktay Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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