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        Bakan Yerlikaya: 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına geri döndü

        –İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:55
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        Bakan Yerlikaya: 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına geri döndü
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        –İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. 2024 yılında gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bindi. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır" dedi.

        AK Parti Selçuklu Teşkilatı 8'inci Olağan Kongresi'ne katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, Suriye'de yönetimin değişmesiyle ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sayısının arttığını belirterek, "Herkes gördü, Türkiye'nin büyüklüğünün sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını. Türkiye, barışın ve kardeşliğin teminatıdır. Türkiye, adaletin ve merhametin timsalidir. Tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk. Zulümden kaçanlara kucak açtık. Dün de bugün de ensar-muhacir kardeşliği anlayışıyla hareket ediyoruz. Savaşların, yıkımların ve zulümlerin pençesinden kaçan kardeşlerimize kucak açmak, tarihimizin, medeniyetimizin gereğiydi. Şimdi vatanlarına dönmek isteyen Suriyelilere yardımcı olmak da kardeşliğimizin gereğidir. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra 'Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler' artmaya başladı" dedi.

        'TEMEL KILAVUZUMUZ; İNSAN HAKLARI VE HÜRRİYETLER'

        Bakan Yerlikaya, "Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. 2024 yılında gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bindi. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır. Göç yönetiminde temel kılavuzumuz; insan hakları ve hürriyetlerdir. Medeniyet değerlerimize bağlı kalıyor, kamu düzenini ve güvenliğini her daim ön planda tutuyoruz. Huzurun anahtarı, asayişten geçer. Önleyicilik gücümüzü ne kadar artırırsak, olay sayılarını o kadar azaltırız. İşte biz de buna odaklandık; suçta önleyiciliğe. Personel sayımızı artırdık, araç sayılarımızı artırdık. Böylece gece ve gündüz ekip sayılarımız arttı. Ve sonuçta bu yılın ilk 11 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısını 28 bin 446 azalttık. Aydınlatma oranımızı yüzde 98'e çıkardık" diye konuştu.

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