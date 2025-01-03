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        Konya'da otomobil, TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        KONYA'dabuzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeritteki TIR'la çarpışan otomobildeki Uğur Akça (45) hayatını kaybetti, sürücü Adem Macit (48) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:03 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:05
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        Konya'da otomobil, TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        KONYA'dabuzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeritteki TIR'la çarpışan otomobildeki Uğur Akça (45) hayatını kaybetti, sürücü Adem Macit (48) yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu kavşağında meydana geldi. İş nedeniyle Samsun'dan Antalya'ya giden Adem Macit yönetimindeki 55 H 7172 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeritten trafik akışının sağlandığı, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşısından gelen Ö.T.'nin kullandığı 42 GD 730 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, hurdaya dönen araç içindeki Uğur Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan Adem Macit de kurtarılarak Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akça'nın cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Olayın ardından gözaltına alınan ve kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Ö.T., ilk ifadesinde, "Yapım çalışması nedeniyle yol tek şeride düşmüştü. Otomobil de yol kaygan olduğu için kayıp geldi ve çarpıştık" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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