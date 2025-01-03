Uşak'ta başına taşla vurularak öldürülmüştü; şüpheli arkadaşı Konya'da yakalandı

UŞAK’ta başına taşla vurularak öldürülerek cesedi yol kenarına atılan Barış Dedeoğlu’nu (34) öldüren arkadaşı Adem Ç., Konya’da köy evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Adem Ç., gazetecilere "Barış’ın avukat ağabeyi ile amcası Bülent Dedeoğlu her şeyi biliyor. Neyin ne olduğunu herkes biliyor" diye seslendi.

Olay, geçen çarşamba günü Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Köy çıkışında, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, başına taşla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik teşhisi için Konya’dan giden bir aile, cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Barış Dedeoğlu, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi.