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        Uşak'ta başına taşla vurularak öldürülmüştü; şüpheli arkadaşı Konya'da yakalandı

        UŞAK'ta başına taşla vurularak öldürülerek cesedi yol kenarına atılan Barış Dedeoğlu'nu (34) öldüren arkadaşı Adem Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:50
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        Uşak'ta başına taşla vurularak öldürülmüştü; şüpheli arkadaşı Konya'da yakalandı
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        UŞAK’ta başına taşla vurularak öldürülerek cesedi yol kenarına atılan Barış Dedeoğlu’nu (34) öldüren arkadaşı Adem Ç., Konya’da köy evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Adem Ç., gazetecilere "Barış’ın avukat ağabeyi ile amcası Bülent Dedeoğlu her şeyi biliyor. Neyin ne olduğunu herkes biliyor" diye seslendi.

        Olay, geçen çarşamba günü Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Köy çıkışında, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, başına taşla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik teşhisi için Konya’dan giden bir aile, cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Barış Dedeoğlu, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

        SAKLANDIĞI KÖY EVİNDE YAKALANDI

        Cinayetin ardından, olaya karıştığı belirlenen Dedeoğlu'nun arkadaşı Adem Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Konya'da bir köy evinde saklandığını tespit etti. Eve bugün operasyon düzenleyen ekipler Adem Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere "Barış’ın avukat ağabeyi ile amcası Bülent Dedeoğlu her şeyi biliyor. Neyin ne olduğunu herkes biliyor" diye seslendi. Şüphelinin Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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