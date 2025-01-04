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        TIR, şarampole devrildi; şoför öldü

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförü Ahmet Zorlu (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:25
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        TIR, şarampole devrildi; şoför öldü
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        KONYA'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförü Ahmet Zorlu (44), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Karapınar- Konya kara yolu Yelekli Yaylası mevkisinde meydana geldi. Ahmet Zorlu yönetimindeki 03 FY 420 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşıp şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sürücü Zorlu'nun öldüğünü belirledi. Zorlu'nun cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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