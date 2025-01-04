TIR, şarampole devrildi; şoför öldü

Kaza, saat 01.00 sıralarında Karapınar- Konya kara yolu Yelekli Yaylası mevkisinde meydana geldi. Ahmet Zorlu yönetimindeki 03 FY 420 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşıp şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sürücü Zorlu'nun öldüğünü belirledi. Zorlu'nun cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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