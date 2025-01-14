Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, az hata yapmaları gerektiğini belirterek, ''Evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçı, amacımız tamamen kazanmaktı. Bence iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ama bir puan bile alamadık. Maçı kısaca özetlersem, rakibe göre çok kısa bir takımdık. Kalemize getirmememiz lazımdı. Mümkün olduğunca en önde savunup topları kazanmak, geçişler yakalamak, baskılı dominant oyunu oynamak. Olduğunca sakin kalıp kendi opsiyonlarımızı uygulayarak hücum etmek. Bunun neticesinde en az orta yaptırmak. Kısa da olsak duran topları yapabildiğimizi en iyi şekilde müdafaa etmekti. Böyle maçlar genel anlamda bireysel performanslar, en üst limitlere çıkmadan, fazla hata yapmadan kazanılabilecek maçlar değil. Az hata yapmamız gerekiyordu. Bireysel olarak da performans olarak da en üstlere çıkmamız gereken bir maçtı. Ama maalesef bugün biraz bireysel hataları fazla yaptığımız, performans olarak her ne kadar üst liglere zorladığımız bir maçtı ama bireysel hataları maalesef fazla yaptığımız maçtı. Birinci dakikadan siz de hissetmişsinizdir ki biz kazanma stratejimiz vardı. Ön alan baskıda başladık. Birinci dakikada Kramer ile bulduğumuz pozisyon var geçiş golü. Hemen arkasından üç beş dakika sonrasında tekrar Kramer ile ikiyi bulabilsek çok ciddi bir psikolojik üstünlük alacaktık. Devam ettik, düşmedik. İlk kornerimizi sanırsam savunamadık, ikinci kornerimiz. Dediğim gibi sayıca olarak çok küçüktük onlara göre. Kolay değildi. Kalecimizin iyi performansı gerekiyordu, mevcut oyuncuları daha iyi performans göstermesi gerekiyordu. Hemen arkasından başka bir korner golü, 2-1 geriye düştük, ama oyundan düşmedik bence. Baskılara da devam ettik, kendi oyunumuza da devam ettik. Hatta belirli bölümlerde topa da sahip olmaya başladık ilk yarının sonlarına doğru. Kramer ile bulduğumuz gol 2-2. Devreye girdik. Devre oyunumuza devam ettik, baskılarla devam ettik. İkinci yarı aslında pozisyonumuz yoktu. Gene bir kornerden bir pozisyon verdik. Ama bizim belediye yakaladığımız bir şut pozisyonu vardı. Oyunun arzulu, istekli, biraz daha topa sahip oluyorduk. Sizlerin de fark ettiğiniz ikinci yarı. Ama bireysel hata maalesef bizi geriye düşürdü'' dedi.

'FENERBAHÇE VE GALATASARAY ESERLERİYLE GURUR DUYSUNLAR' Maçın hakemini eleştiren Uçar, ''Artık bizler değil, bizim ve bizim konumuzdaki takımları artık karmaşık hale getirdiler. Bence Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticileri eserleriyle gurur duysunlar. Eserinizle övünebilirsiniz. Getirdiğiniz anlam, sizler ülke futbolunu bu hale getirdiniz. Ne 'VAR’dakiler sağlıklı karar veriyor, ne de sahaya maçı yönetmeye çıkanlar objektif davranamıyorlar. Biz sadece bundan kaybetmedik. Hatamı, üzerime düşeni alacağım. İki hafta sonra Galatasaray maçımız var. Bu durumdan hiçbir şey değişmeyecek. Birbirinizle olan rekabet yüzünden dolayı ülke futbolu bu hale geldi'' diye konuştu. JOSE MOURINHO: BAŞKANLARININ FUTBOLU BİRAZ DAHA İYİ BİLMESİ GEREKİYOR Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısı odasına girdiğinde Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın yayıncı kuruluşa röportajının devam ettiği öğrenmesi üzerine platformun kenarına oturarak bekledi. Portekizli teknik adam, Uçar'ın röportajının bittiği yönünde haber gelmesi üzerine toplantı masasına geçip, gazetecilerin sorularını cevapladı. Mourinho, "Onları beğeniyorum ve tebrik ediyorum. Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önce o pozisyonun başında Tadic'e yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması gerekiyordu. Bir penaltı olmaması gerekiyordu. Onun dışında iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç bugünkü maç gibi olmuyor. Bu kalitede bu çekişmede, bu adalette olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı'' sözlerini sarf etti. VAR'da yabancı hakemlerin görev yapmaya başlayacağıyla ilgili soru üzerine Mourinho, ''Bilmiyorum. Dürüst olmam gerekirse bir fikrim yok. Şunu düşünüyorum geçen sezonun önemli bir döneminde yabancı VAR hakemi Fenerbahçe'nin kritik bir 2 puan kaybetmesine sebep olmuştu. Penaltı olmayıp verilen bir penaltı Sivasspor maçında dolayısıyla bilemiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla çok büyük bir güç görüyorum. Sadece yabancı hakemlerin bunu işleyip düzeltebileceğini düşünmüyorum. Ama en azından bizim maçlarımızın adil olmasını istiyorum'' dedi. 'ACİL OLAN STOPER BÖLGESİ'