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        Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü, 5'i Koreli turist, 6 yaralı

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Koreli turistleri taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada Eyüp Eyi (41) ve oğlu Mehmet Eyi (17) öldü, 5'i Koreli, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:55 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:00
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        Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü, 5'i Koreli turist, 6 yaralı
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        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Koreli turistleri taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada Eyüp Eyi (41) ve oğlu Mehmet Eyi (17) öldü, 5'i Koreli, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Kapadokya'dan Antalya'ya dönen Koreli Lee Hyogeun'un kullandığı 07 BIN 111 plakalı minibüs, Ferhat Türksoy yönetimindeki 42 Y5545 plakalı otomobilli çarpıştı. Kazada otomobildeki Eyüp Eyi hayatını kaybetti, sürücüsü Türksoy ve yanındaki Mehmet Eyi ile minibüs şoförü Lee Hyogeun ve beraberindeki 4 Koreli turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Eyi de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Ferhat Türksoy da ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Minibüsün kiralık olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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