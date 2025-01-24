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        Yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı: 3 ölü, 33 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİKonya Valiliği, yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada ölü sayısının 3, yaralı sayısının ise 33 olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:10
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        Yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı: 3 ölü, 33 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ

        Konya Valiliği, yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada ölü sayısının 3, yaralı sayısının ise 33 olduğunu açıkladı. Açıklamada, ''Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün bugün saat 07.50 sıralarında Ilgın ilçesinde bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olay yerine ivedilikle 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır'' denildi.

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