Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı; 4 gözaltı (7)

UMUTLUBEKLEYİŞ, YERİNİ ACIYA BIRATI

Konya’da yıkılan 4 katlı binanın enkazı altında kalan Emine Mustafa ve eşi Turki Muhammed'i arama çalışmalarını takip eden yakınlarının umutlu bekleyişi, cesetlerin çıkarılmasıyla yerini acıya bıraktı. Bulundukları yere çöken yakınları, gözyaşı döktü.

BAKAN YERLİKAYA: ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Turki Muhammed'in cansız bedeninin çıkarılmasının ardından açıklama yaptı. Enkaz altından 3 kişinin sağ kurtarıldığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, ''Dün akşam saat 20.05'te arkamızdaki Taşoluk Apartmanı biliyorsunuz çöktü. Hemen beraberinde AFAD başta olmak üzere, zamanla yarışarak tüm kamu kurum ve kuruluşları, yine AFAD'ın koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olan arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına ait olan afet arama kurtarma ekiplerinin her biri buradaydı. Hiç durmadan, soluklanmadan, dinlenmeden, uyumadan oradaki canları kurtarmak noktasında arkadaşlarımız cansiparane çalıştılar. Daha önceki kez sizlerle de bir araya geldik. Hatırlayacak olursak biz bu tür bina çökmelerinde içinde kaç kişinin var olduğuyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir yandan arama kurtarma çalışması devam ederken, bir yandan da Valimiz burada, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emniyet, jandarma ve AFAD, kriz merkezinde buradaki 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi'nde kaç kişi yaşıyor diye baktık. Bu mekanda yaşayan 79 kişinin olduğunu, her birinin tek tek arandığı, ikisi çökme anında, burada çıkmıştı. 5'nin içeride kaldığını, dışarıda kalanların her biriyle en az 3 kere telefonla teyitleşildi” dedi.

Bu 5 kişinin yerinin belirlenmesi için arama kurtarma tekniklerinin usulüne göre çalışma yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, “Arama kurtarma köpekleri, işte sismik radarlarla ilgili yani görmediğimiz mekanın arkasında bir can var mı diye elimizdeki o gelişmiş teknolojiyle ilgili aletlerden istifade ederek, 5 saat içerisinde biliyorsunuz peş peşe burada yaşayan Suriyeli 2 kardeşlerimizi çıkardık. Akabinde 3’üncü arkadaşımızı, onu da sağ olarak çıkardılar. Az önce de hastanedeydik, ziyaret ettik. Her birinin oradaki başhekim tarafından bize ifade edilen 3’ünün de sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde. Müşahede altında tutuluyorlar. Maalesef geriye kalan o 2 karı koca olduğunu öğrendiğimiz cansız bedenlerine de peş peşe ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. İsterdik ki sizlerin duası, arkadaşlarımızın, bizlerin gayretiyle o 3 Suriyeli kardeşi sağ çıkardığımız gibi, onları da sağ çıkarmak isterdik. Genç bir çifti. Üzüntümüz büyük. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI Bakan Yerlikaya, enkaz altında başka bir canlı olmadığı için arama çalışmalarını durduklarını ifade ederek, ''Bu vakit itibarıyla az önce toplantılar yaptık. Herhangi bir ihbar da gelmediğini kayıt altına aldık. Hani başlangıçtan itibaren yapmış olduğumuz tüm çalışmaların sonucunda 5 olduğunu değerlendirdiğimiz yaşayan, içeride kalan enkaz altında kalanın dışında bir ihbar var mı diye arkadaşlarımız son kez, emniyet, AFAD, hep birlikte, itfaiye, 112 sorguladık. Yok. Dolayısıyla biz şu andan itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz. Yeni başlamaya yani kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz. Kontrollü bir şekilde buradan enkazı kaldıracağız'' ifadelerini kullandı. ‘4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI’ Binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, ''Adalet Bakanlığımız açıklama yaptı. Buradaki yapının Taşoluk Apartmanı’nın altındaki dükkan sahiplerinden 2'si ve mülk sahiplerinin de 2'si olmak üzere 4 gözaltı olduğu ifade edilmişti. Hemen yanındaki iki binayla da ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da onlarla ilgili buradaki il müdürlüğümüzde onların deprem etüt analizi dayanımıyla ilgili bir risk var mı yok mu onu da çalışıyorlar. O da bittiği zaman zaten valiliğimiz tarafından o da deklare edilecek'' dedi. ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR Arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, ''Bu yoğun durmadan, duraksamadan devam eden arama kurtarma çalışmalarında emeği olan arkadaşlarımızı zikretmek istiyorum. Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, şehrimizin eminine, üç ilçe Karatay, Meram, Selçuklu belediye başkanlarımıza, onların uhdesindeki başta itfaiye dairesi olmak üzere onlara yürekten teşekkür ediyorum. AFAD Başkanımız, onun şahsında başkan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz ve bütün arama kurtarma dairemiz olmak üzere eksper uzman arkadaşlarıma ve kamu kurum ve kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından 57 ekip gelmiş. Az önce onlara ben, sizler adına, bütün ülkemiz, aziz milletimiz adına şükranlarımı ifade ettim. Dedim ki çağırılarak ve çağırılmadan gelen bütün arkadaşlarımızın ismini bildiğimiz, bilmediğimiz demiyoruz, her birinizin ismimizin yüreğimizde yazıyor. İyi ki varsınız. Sizin bu sizin bu fedakarlığınız, cansiparane çalışmanız, uykusuz, durmadan, duraksamadan, yorulmak bilmez bu duruşunuz hepimize ve tüm dünyaya örnek bir duruştur. Tüm STK'larımızı saymadan, kamu kurum ve kuruluşunu saymadan topyekun hepsinden Allah razı olsun diyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum'' diye konuştu.