Bakan Yerlikaya, Konya'da çöken binadan iki kişinin cansız bedeninin çıkarılması sonrası açıklama yaptı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binanın enkazında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Biz şu andan itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz. Yeni bir aşamaya, yani kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz. Kontrollü şekilde buradan enkazı kaldıracağız ve bu çalışmalarımızı bitireceğiz." dedi.

Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğünü anımsattı.

Olayın ardından 6 dakika içinde itfaiye ve AFAD başta olmak üzere zamanla yarışarak tüm kamu kurum ve kuruluşları, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Hiç durmadan, soluklanmadan, dinlenmeden, uyumadan oradaki canları kurtarmak noktasında arkadaşlarımız cansiparane çalıştılar. Bu tür bina çökmelerinde içinde kaç kişinin var olduğuyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir yandan arama kurtarma çalışması devam ederken bir yandan da adrese dayalı nüfus sisteminde kaç kişi yaşıyor, buna bakıyoruz." diye konuştu.

Çalışmalar sonucu bu mekanda yaşayan 79 kişinin belirlendiğini, her birinin tek tek arandığını belirten Yerlikaya, iki kişinin çökme anında binadan çıktığının, 5'inin de enkaz altında olduğunun anlaşıldığını ve dışarıda olanların da 3'er kez telefonla görüşülerek teyit edildiğini aktardı.

Enkaz altında 5 canın olduğunun netleştirilmesiyle süratle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Arama kurtarma tekniklerinin usulune göre buraya odaklanıldı. Sismik radar, arama kurtarma köpekleri ve elimizdeki gelişmiş teknolojiden istifade ederek arkadaşlarımız 5 saat içinde peş peşe burada yaşayan 2 Suriyeli kardeşimizi çıkardı. Akabinde üçüncü arkadaşımız onu da sağ olarak çıkardılar. Az önce de hastanedeydik, tıp fakültemizde ziyaretine gittik. Başhekimimiz tarafından verilen bilgi üçünün de iyi olduğu yönünde. Müşahede altında tutuluyor. Maalesef geriye kalan 2 karı koca olduğunu öğrendiğimiz ailenin cansız bedenlerine de peş peşe ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlerin duası, arkadaşlarımızın, bizlerin gayretiyle o 3 Suriyeli kardeşimizi sağ çıkardığımız gibi, onları da sağ çıkarmak isterdik. Genç bir evli çiftti. Üzüntümüz büyük, Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz."