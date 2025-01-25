Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı; 4 gözaltı (6)
EŞİNİNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKonya'da çöken 4 katlı binanın enkazında Emine Mustafa'nın ardından eşi Turki Muhammed'in de 17 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.
EŞİNİNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında Emine Mustafa'nın ardından eşi Turki Muhammed'in de 17 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Turki Muhammed'in cenazesi enkaz altından çıkartılıp, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.