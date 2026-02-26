1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Müzesi Seydişehir'de

–1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Müzesi, Seydişehir ilçesi Merkez İlkokulu bahçesinde ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşı'ndan kalan eserler, askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı müzeye, öğrenciler, öğretmenler ve veliler ilgi gösteriyor. Çanakkale ruhunu genç nesle, yeni jenerasyona aktarmaya çalıştıklarını anlatan Okul Müdürü Cemal Şahin, "1915 Çanakkale Şehitlik Müzesini gezen öğrenciler müze yetkilileri tarafından Çanakkale Savaşı, şehitlik ve gazilik kavramları üzerine yapılan sunumu öğretmenleriyle birlikte dikkatle dinledi." dedi.​​​​​​​

