Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Müzesi Seydişehir'de

        –1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Müzesi, Seydişehir ilçesi Merkez İlkokulu bahçesinde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Müzesi Seydişehir'de

        –1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Müzesi, Seydişehir ilçesi Merkez İlkokulu bahçesinde ziyarete açıldı.

        Çanakkale Savaşı'ndan kalan eserler, askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı müzeye, öğrenciler, öğretmenler ve veliler ilgi gösteriyor.

        Çanakkale ruhunu genç nesle, yeni jenerasyona aktarmaya çalıştıklarını anlatan Okul Müdürü Cemal Şahin, "1915 Çanakkale Şehitlik Müzesini gezen öğrenciler müze yetkilileri tarafından Çanakkale Savaşı, şehitlik ve gazilik kavramları üzerine yapılan sunumu öğretmenleriyle birlikte dikkatle dinledi." dedi.​​​​​​​



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        İki kadın kursta öğrendikleri butik çikolata üretimini mesleğe dönüştürdü
        İki kadın kursta öğrendikleri butik çikolata üretimini mesleğe dönüştürdü
        Konya'da sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı
        Konya'da sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı
        Akşehir'de sahte altın satıcılarına operasyon
        Akşehir'de sahte altın satıcılarına operasyon
        Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
        Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
        Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı
        Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı
        Konya'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Konya'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı