Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

        Konya'nın ilçelerinden Halkapınar'daki tüm, Hadim'de ise taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

        Konya'nın ilçelerinden Halkapınar'daki tüm, Hadim'de ise taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Halkapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Hadim'de ise Dedemli ve Korualan ilkokulları, Korualan Ortaokulu, Korualan Anadolu Lisesi, Aşağıhadim Ahmet Yavuz ile Göynükkışla Fahri Dündar ilk ve ortaokullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te

        Benzer Haberler

        Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı
        Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı
        Konya'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Konya'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Başkan Karabacak'tan korsan taşımacılığa karşı uyarı
        Başkan Karabacak'tan korsan taşımacılığa karşı uyarı
        Polis merkezindeki cinayette; babası, bıçağı peçeteye sarıp oğluna vermiş
        Polis merkezindeki cinayette; babası, bıçağı peçeteye sarıp oğluna vermiş
        Türkiye'nin en kurak ilçelerinden Karapınar'da kar sevinci
        Türkiye'nin en kurak ilçelerinden Karapınar'da kar sevinci