Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın ilçelerinden Halkapınar'daki tüm, Hadim'de ise taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Halkapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.



Hadim'de ise Dedemli ve Korualan ilkokulları, Korualan Ortaokulu, Korualan Anadolu Lisesi, Aşağıhadim Ahmet Yavuz ile Göynükkışla Fahri Dündar ilk ve ortaokullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

