Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde kuyumculara sahte gram altın satmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde kuyumculara sahte gram altın satmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa'dan gelen 3 şüphelinin sahte altın satmaya çalıştıklarını tespit etti.

        Polis, takibe aldığı şüphelileri, ilçedeki bir kuyumcuda sahte gram altın satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 9 sahte gram altın ve 10 bin 160 lira ele geçirildi.

        Bir kuyumculuk firması tarafından analiz edilen sahte altınların yüzde 63 bakır ve yüzde 36 çinko içerdiği, herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan E.S, C.A. ve H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Akşehir'de sahte altın satıcılarına operasyon
        Akşehir'de sahte altın satıcılarına operasyon
        Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
        Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
        Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı
        Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı
        Konya'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Konya'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Başkan Karabacak'tan korsan taşımacılığa karşı uyarı
        Başkan Karabacak'tan korsan taşımacılığa karşı uyarı