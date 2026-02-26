Konya'da sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kuyumculara sahte gram altın satmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa'dan gelen 3 şüphelinin sahte altın satmaya çalıştıklarını tespit etti.



Polis, takibe aldığı şüphelileri, ilçedeki bir kuyumcuda sahte gram altın satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.



Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 9 sahte gram altın ve 10 bin 160 lira ele geçirildi.



Bir kuyumculuk firması tarafından analiz edilen sahte altınların yüzde 63 bakır ve yüzde 36 çinko içerdiği, herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı tespit edildi.



Gözaltına alınan E.S, C.A. ve H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

