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        Konya'da çöken binanın enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

        Konya'da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:44 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:44
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        Konya'da çöken binanın enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
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        Konya'da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

        Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

        Ekiplerin çalışması sonucu bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

        Enkazdan çıkarılan ceset, ambulansla Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Beyşehir Caddesi'nde dün akşam 4 katlı bina çökmüş, arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 kişi sağ çıkarılmış, bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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