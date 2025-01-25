Konya'da çöken binanın enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Ekiplerin çalışması sonucu bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Konya'da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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