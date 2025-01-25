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        Konya'da yaşadığı binanın çökmesini kaydeden genç, duyarlılığıyla komşularını da kurtarmış

        ABDULLAH DOĞAN - ZEKERİYA KARADAVUT - Konya'da oturdukları apartmanın çökmesini cep telefonu kamerasıyla kaydeden 21 yaşındaki Muhammed Hasan, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını izliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:15
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        Konya'da yaşadığı binanın çökmesini kaydeden genç, duyarlılığıyla komşularını da kurtarmış
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        ABDULLAH DOĞAN - ZEKERİYA KARADAVUT - Konya'da oturdukları apartmanın çökmesini cep telefonu kamerasıyla kaydeden 21 yaşındaki Muhammed Hasan, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını izliyor.

        Hasan, AA muhabirine, çöken apartmanın zemin katında ailesiyle yaşadığını söyledi.

        Evde hasta olduğu için gün boyu yattığını anlatan Hasan, "Annem yukarı komşuya misafirliğe gitmişti. Babam evde namaz kılıyordu. Duvarlardan çatırtı sesleri geliyordu. Duvara kulağımı verdim dinledim, bayağı ses geliyordu. Sonra kalktım kapılar sıkışmaya başladı, bina resmen çöküyor. 'Dışarı çıkalım' dedim. Sonra dışarı çıkmaya başlayanlar oldu. Zillere bastık, herkes evini terk etsin diye. Dışarı çıktık, sonra da bina çöktü. Olduğumuz blokta herkes çıkmıştı." diye konuştu.

        - "Bir anda çökeceğini tahmin etmiyordum"

        Hasan, dışarı çıktıktan sonra cep telefonuyla kayda girdiğini belirterek, "Görüntüyü çektim. Karşıya geçtim, bina bir anda çöktü. Bir anda çökeceğini tahmin etmiyordum. Videoyu da öylesine çekmiştim. Baktım bir anda çöktü, o an çökeceği hiç aklıma gelmedi." dedi.

        - "Hemen apartmandakilere evlerden ayrılmalarını söyledik, zillere bastık"

        Baba Zeki Hasan da namaz kıldığı sırada çatırtı seslerini duymaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Oğlum da seslerin geldiğini söyledi. Evde 7 kişiydik. Normal bir durum değil. Hemen apartmandakilere evlerden ayrılmalarını söyledik, zillere bastık. Duvarlardan 'çat, çıt' şeklinde gelen sesler artmaya başladı. Çökme anına yakındı. Kapı sıkıştı, açılmıyor veya kapanmıyor. Herkesi uyardım ve binayı boşalttık. Dükkanın da camı patladı. Dışarı çıktık 5 dakika sürmedi bina çöktü. O an bir şey düşünmedik, canımızı kurtarmanın derdindeydik. Daha önce bir şey duymadık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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