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        Dilek, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

        KONYA'nınAkşehir ilçesinde Dilek Şen (35), sevgilisi Barış E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:10
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        Dilek, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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        KONYA'nınAkşehir ilçesinde Dilek Şen (35), sevgilisi Barış E. (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, 00.30 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek Şen, evine gelen sevgilisi Barış E. tarafından defalarca bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilek Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şen’in cesedi incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Barış E. polise teslim olurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

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