Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Aracın çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yol kenarında yürüyen Ali Yalçınkaya'ya (60) araç çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracın çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
        ABONE OL

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yol kenarında yürüyen Ali Yalçınkaya'ya (60) araç çarptı. Yaya hayatını kaybetti, sürücü kaçtı.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesi Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun kenarında yürüyen Ali Yalçınkaya'ya, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yalçınkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçınkaya, kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!

        Benzer Haberler

        Konya'da kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı
        Konya'da kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı
        Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'den "direniş" vurgusu
        Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'den "direniş" vurgusu
        Konya Olimpik Veledromu, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na hazırlanıyor
        Konya Olimpik Veledromu, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na hazırlanıyor
        Dilek, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Dilek, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Meke Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü
        Meke Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü