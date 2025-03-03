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        Konyaspor - Trabzonspor: 1-0

        STAT:Konya Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat TemelKONYASPOR: Deniz Ertaş - Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:21
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        Konyaspor - Trabzonspor: 1-0
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        STAT:Konya Büyükşehir Belediye

        HAKEMLER: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel

        KONYASPOR: Deniz Ertaş - Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk.58 Oğulcan), Prip (Dk. 58 Keyta), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Aleksic) Pedrinho (Dk.84 Bjorlo) Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 82 Umut Nayır)

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic (Dk. 59 Serdar Saatçı) Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 73 Cihan Çanak) Lundstram, Cham, Visca, Sikan (Dk. 59 Arif Boşluk ) Banza (Dk. 59 Ozan Tufan)

        GOLLER: 90+10 Umut Nayır (P) (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Jevtovic, Keyta, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor), Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Visca, Serdar Saatçı, Cihan Çakmak (Trabzonspor)

        Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.

        18’inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Kramer’in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

        28’inci dakikada Konyasporlu oyuncuların çıkarken kaptırdıkları topla ceza alanına giren Visca’nın şutu kalecide kaldı.

        50’nci dakikada Prip’in ceza alanına uzak mesafeden sert şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

        60’ıncı dakikada Visca’nın ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Ozan Tufan’ın kafa vuruşunu kaleci uzaklaştırdı.

        89’uncu dakikada Ozan Tufan’ın ceza alanı sağ çaprazından yerden sert şutunu kaleci kontrol etti.

        90+9’uncu dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Meşin yuvarlak ceza sahası içinde. Lundstram’ın eline çarptı. Oyunu devam ettiren Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

        90+10’uncu dakikada Umut Nayır, penaltı atışını gole çevirdi: 1-0.

        Karşılaşma Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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