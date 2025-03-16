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        Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda yeni dünya rekoru kırıldı (3)

        MADALYALARSAHİPLERİNİ BULDUKonya'da düzenlenen pist bisikleti organizasyonlarından UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda podyumun sahipleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:21 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:25
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        Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda yeni dünya rekoru kırıldı (3)
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        MADALYALARSAHİPLERİNİ BULDU

        Konya'da düzenlenen pist bisikleti organizasyonlarından UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda podyumun sahipleri belli oldu. Kupanın kazananları ise şöyle:

        Erkeler madison yarışında altın madalyaya İspanya, gümüş madalyaya Hollanda, bronz madalyaya Belçika sahip oldu. Kadınlar Keirin yarışıda, altın madalyayı Mathilde Gros, gümüş’ü Veronika Jabornikova, bronzu ise Mina Sato aldı. Erkekler sprint yarışında, altın madalyayı Matthew Richardson, gümüş madalyayı Harry Ledingham, bronz madalyayı ise Raya Helal boynuna astı. Kadınlar omnium yarışı, altını Ally Maree Wollaston, gümüş’ü Lisa van Belle, bronz’u Valeria Valgonen aldı.

        Turnuvanın şampiyonlarına ise 21 bin 500 Euro para ödülü verildi.

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