Polis ekiplerinden Deniz'e doğum günü sürprizi

KONYA’da polis ekipleri, 1,5 yıl önce annesini kaybeden 5 yaşındaki Deniz Yanar'a doğum gününde sürpriz yaptı. O anları ise motosiklet videoları hazırlayan sosyal medya fenomeni kaydedip, sosyal medya hesabında paylaştı.

Konya’da yaklaşık 1,5 yıl önce beyin tümörü nedeniyle annesini kaybeden Deniz Yanar'a polis ekipleri doğum gününde sürpriz yaptı. O anları sosyal medya hesaplarında motosiklet videoları hazırlayan fenomen paylaştı. Sosyal medyada izlenen görüntülerde polis ekiplerinin Deniz’e sürpriz yapmak için evine giden polis memurlarının küçük çocuğu polis kıyafeti giydirip, ardından doğum gününü kutladıkları yer alıyor.