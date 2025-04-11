Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar tavuk çiftliğini yaktı

KONYA'da, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çiftliğin boş olduğu öğrenildi.

Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde bir tarım şirketine ait yumurta üretimi yapılan tavuk çiftliğinde saat 17.20 sıralarında tamir çalışması yapılırken, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Hızla yükselen alevler çiftliğin büyük bir bölümünü sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan çiftliğin ise bir süredir boş olduğu belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.