Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 asistan doktor gözaltına alındı (2)

DOKTORLAR,HİJYEN MASKESİYLE YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan 2 asistan doktordan araştırma görevlisi O.T. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından gözaltına alınan doktorlar S.Ö. ve O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne getirildi. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.