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        Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 asistan doktor gözaltına alındı (2)

        DOKTORLAR,HİJYEN MASKESİYLE YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan 2 asistan doktordan araştırma görevlisi O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 13.04.2025 - 15:25
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        Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 asistan doktor gözaltına alındı (2)
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        DOKTORLAR,HİJYEN MASKESİYLE YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

        Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan 2 asistan doktordan araştırma görevlisi O.T. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından gözaltına alınan doktorlar S.Ö. ve O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne getirildi. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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