TARPOL Başkanı Mehdi Eker: Tarım Diplomasisi Forumu Konya'da yapılacak

TARIMSAL Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, ‘Tarım Diplomasisi Forumu’nun Konya'da gerçekleşeceğini belirterek, “Bugün, bu toplantıyla ekim ayında organize edilecek, hayata geçirilecek olan böyle bir uluslararası forumun, bir dünya diplomasi formunun, ilk adımını atıyoruz. Dünya gerçekten küresel ısınmanın, adaletsizlik, hak ve hukuksuzlukların, savaşların ve benzeri doğal afetlerin getirdiği ciddi sorunların tehdidi altındadır. Biz bu sınavlardan insanlık olarak başarıyla çıkmak zorundayız” dedi.

Konya’da ekim ayında düzenlenecek olan ‘Tarım Diplomasisi Forumu’nun tanıtım toplantısı, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, TARPOL Başkanı Mehdi Eker, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Yeşil Etki Derneği Başkanı Mine Ataman katıldı. Türkiye’nin iki önemli kriz havzasında bulunduğunu ifade eden Eker, “Biz Türkiye olarak iki önemli kriz havzasının arasındayız. Karadeniz Havzası'nda, kriz var, savaşlar var. O bölgede Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, basireti liderliğiyle tahıl koridoru açılmasaydı bugün o savaşın yol açtığını felaket, çok daha farklı bir boyutta olmuş olacaktı. Akdeniz Havzası'nda da problem var. Akdeniz Havzası’nda sorun var. Karadeniz Havzası’nda sorun var. Biz bu iki sorun alanının ortasındayız. Bu bölgenin hem üretim açısından hem tüketim açısından gıda üretimi ve tüketimini kastediyorum, ciddi bir potansiyeli var. Dolayısıyla buralardaki sorunlar, ciddi sonuçlar doğurabilecektir. Bizim bunları kendi medeniyet tasavvurumuz içerisinde hakka ve hakkaniyete uygun bir şekilde bilgi ve hikmetle, bütün bu meseleleri kurtarmak mecburiyetindeyiz. Bunu da ancak Konya yapar ancak Türkiye yapar. Çünkü bizim hem kültür hem inanç hem medeniyet tasavvuruyla ilgili kodlarımız, bize aslında doğal olarak bu misyonu veriyor. Bunu nasıl yapacağımıza dair de 12 bin yıldır Anadolu'da sahip olduğumuz tecrübe, bu toprakların sahip olduğu tecrübe, bize onun yol haritasını veriyor” diye konuştu.