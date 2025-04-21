Recep Uçar: Galatasaray favori gözükse de sınırlarımızı zorlayacağız

– KONYASPOR, Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Recep Uçar, “Galatasaray favori gözükse de yarın sınırlarımızı zorlayacağımız bir maç oynayacağız ve kendi adımıza kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanarak, kupa finaline gitmek en büyük arzumuz. Amacımız bu kupayı ikinci kez şehrimize kazandırmak” dedi.

Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray ile evinde karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Türkiye Kupası’nı ikinci kez şehre getirmek istediklerini söyledi. Uçar, “Süper Lig'de alt taraftan kurtulma mücadelesi verirken bir yandan da kupada daha az süre verdiğimiz oyuncularla yarı finale gelme başarısını gösterdik. Rakibimiz Galatasaray ligin ve kupanın mutlak favorisi olan bir ekip. Bunun bilincinde ve farkındayız. Galatasaray ile bu sezon içinde toplam 3 kere karşılaştık. Futbol oyunu sadece favorilerin ve yıldızların kazandığı bir oyun değil. Kepez maçından beri kupayı ne kadar istediğimizi her demeçte belirtmeye çalışmıştım. Şehrimizin genlerinde olan bir şey kupa. Geçmişte kazanmış bir şehiriz. Galatasaray favori gözükse de yarın sınırlarımızı zorlayacağımız bir maç oynayacağız ve kendi adımıza kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanarak, kupa finaline gitmek en büyük arzumuz. Amacımız bu kupayı ikinci kez şehrimize kazandırmak” şeklinde konuştu.