Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Recep Uçar: Galatasaray favori gözükse de sınırlarımızı zorlayacağız

        – KONYASPOR, Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:30 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Recep Uçar: Galatasaray favori gözükse de sınırlarımızı zorlayacağız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – KONYASPOR, Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Recep Uçar, “Galatasaray favori gözükse de yarın sınırlarımızı zorlayacağımız bir maç oynayacağız ve kendi adımıza kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanarak, kupa finaline gitmek en büyük arzumuz. Amacımız bu kupayı ikinci kez şehrimize kazandırmak” dedi.

        Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray ile evinde karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Türkiye Kupası’nı ikinci kez şehre getirmek istediklerini söyledi. Uçar, “Süper Lig'de alt taraftan kurtulma mücadelesi verirken bir yandan da kupada daha az süre verdiğimiz oyuncularla yarı finale gelme başarısını gösterdik. Rakibimiz Galatasaray ligin ve kupanın mutlak favorisi olan bir ekip. Bunun bilincinde ve farkındayız. Galatasaray ile bu sezon içinde toplam 3 kere karşılaştık. Futbol oyunu sadece favorilerin ve yıldızların kazandığı bir oyun değil. Kepez maçından beri kupayı ne kadar istediğimizi her demeçte belirtmeye çalışmıştım. Şehrimizin genlerinde olan bir şey kupa. Geçmişte kazanmış bir şehiriz. Galatasaray favori gözükse de yarın sınırlarımızı zorlayacağımız bir maç oynayacağız ve kendi adımıza kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanarak, kupa finaline gitmek en büyük arzumuz. Amacımız bu kupayı ikinci kez şehrimize kazandırmak” şeklinde konuştu.

        ‘GALİBİYETE ODAKLANDIK’

        Türkiye Kupası’nın Konyaspor için oldukça önemli olduğunu belirten Konyaspor’un kanat oyuncusu Ndao, “Kupanın kulübümüz için ve şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz de ona göre hazırlandık. Türkiye Kupası’nı daha önce de kazandık. Güçlü bir oyun sergileyerek galibiyete odaklandık. Finale yükselip, kupayı yeniden kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

        Açıklamaların ardından teknik direktör Recep Uçar’ın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi

        Benzer Haberler

        Konya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
        Konya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
        Yunak'ta MSB bando takımı konser verdi
        Yunak'ta MSB bando takımı konser verdi
        Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Amatör maçta hakem sahaya giren köpeği kırmızı kart gösterip dışarı çıkardı
        Amatör maçta hakem sahaya giren köpeği kırmızı kart gösterip dışarı çıkardı
        Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi
        Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi