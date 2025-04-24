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        Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde seyahat ettiği yolcu otobüsünde, üzerinde 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirilen Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:35
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        Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı
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        KONYA’nın Seydişehir ilçesinde seyahat ettiği yolcu otobüsünde, üzerinde 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirilen Ö. K., tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya-Konya seferini yapan bir yolcu otobüsünde seyahat eden Ö. K.’nin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı. Bu kapsamda ekipler, dinlenme tesisine giren otobüse baskın düzenledi. Polis ekiplerinin Ö. K.’nin üzerinde yaptığı aramada, 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö. K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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