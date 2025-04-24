Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya-Konya seferini yapan bir yolcu otobüsünde seyahat eden Ö. K.’nin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı. Bu kapsamda ekipler, dinlenme tesisine giren otobüse baskın düzenledi. Polis ekiplerinin Ö. K.’nin üzerinde yaptığı aramada, 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö. K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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