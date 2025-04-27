Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor - Adana Demirspor: 3-1

        STAT:Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Abdullah Uğur SarıKONYASPOR: Deniz, Uğurcan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:07 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor - Adana Demirspor: 3-1
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Konya Büyükşehir Belediye

        HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı

        KONYASPOR: Deniz, Uğurcan (Dk.46 Umut Nayir), Bazoer, Calusic, Guilherme, Oğulcan (Dk. 71 Ndao) Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk.84 Boranijasevic), Pedrinho (Dk. 84 Jevtovic), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 88 Melih Bostan)

        ADANA DEMİRSPOR: Murat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, Osman (Dk.61 Alioui), Bünyamin, Maestro (Dk.80 Ali Yavuz), Tayfun, Salih (Dk.55 İzzet), Yusuf Barası (Dk. 80 Ozan)

        GOLLER: Dk. 69 ve Dk. 78 Bazoer, Dk. 90+4 Abdulsamet (Kendi kalesine) (Konyaspor), 45+2 Salih Kavrazlı (Dk. Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Kramer, Melih, Bazoer (Konyaspor), Tolga, Arda, Ozan (Adana Demirspor)

        Süper Lig'in 33'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

        5'inci dakikada Prip'in sağ kanattan ortasında ceza sahasındaki Kramer'in yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Murat'ta kaldı.

        26'ncı dakikada Guilherme'nin sol kanattan pasıyla ceza sahasında buluşan Pedrinho'nun şutunda top üsttün auta çıktı.

        39'uncu dakikada Prip'in sağ kanattan yaptığı ortada Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda top kaleci Murat'ta kaldı.

        42'inci dakikada Pedrinho'nun ceza sahası yayı yakınından şutunda top üstten auta gitti.

        44'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Kramer'in pasında kaleciyle karşı karşyı kalan Yusuf Erdoğan'un şutunda top üstten auta çıktı.

        45+2'nci dakikada Adana Demirspor, öne geçti. Maestro'nun ceza sahası yayı yakınından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        53'üncü dakikada Pedrinho'nun köşe vuruşunda ceza sahasındaki Umut Nayir'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

        69'uncu dakikada Konyaspor, beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Bazoer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        78'nci dakikada Konyaspor, öne geçti. Guilherme'nin köşe vuruşunda ceza sahasında topu önünde bulan Bazoer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-1.

        90+4'üncü dakikada Konyaspor'un gelişen atağında ceza sahasında topa ayağını uzatan Abdulsamet, meşin yuvarlağı kalesine gönderdi: 3-1.

        Karşılaşma Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Otomobiller çarpıştı: gelin ve kaynana öldü, 4 yaralı
        Otomobiller çarpıştı: gelin ve kaynana öldü, 4 yaralı
        Yağmur duası sırasında yağmur yağdı
        Yağmur duası sırasında yağmur yağdı
        Konya'daki 5 bin yıllık kale turizme kazandırılmaya çalışılıyor
        Konya'daki 5 bin yıllık kale turizme kazandırılmaya çalışılıyor
        Altay, TDBB 7 Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi
        Altay, TDBB 7 Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi