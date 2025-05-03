4 otomobili yaktı; o anlar kamerada (2)
TUTUKLANDIKonya'nınEreğli ilçesinde 4 otomobili yakan Yaşar Alp E.
TUTUKLANDI
Konya'nınEreğli ilçesinde 4 otomobili yakan Yaşar Alp E.'nin (26), araçların camını kırıp, kolonya dökerek ateşe verdiği belirlendi. Psikiyatrik rahatsızlığına ilişkin raporunun olduğu öğrenilen Yaşar Alp E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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