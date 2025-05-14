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        Dumandan zehirlenen karı- koca ölü bulundu

        KONYA'da Ahmet (71) ve eşi Fadimana Basal (61), yakınlarında tarafından evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:01 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:05
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        Dumandan zehirlenen karı- koca ölü bulundu
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        KONYA'da Ahmet (71) ve eşi Fadimana Basal (61), yakınlarında tarafından evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, çiftin yoğun dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.

        Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çınar Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ahmet Basal'ın evine giden yakınları, mahalledeki elektriklerin arıza nedeniyle kesik olması üzerine pencereden baktığında zeminde yatan Basal'ın cep telefonun ekran ışığını gördü. Durumdan şüphelenen yakınları, camı kırıp içeri girdi. Evdeki yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ile diğer odadaki eşi Fadimana Basal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, Basal çiftinin yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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