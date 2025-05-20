Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılan Nurettin Ünaler (59), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA’nın Ereğli ilçesinde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılan Nurettin Ünaler (59), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi’nde Sulukuyu yaylasında meydana geldi. Nurettin Ünaler, süt sağmak için ahıra girdi. Ünaler, süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılıp, hayatını kaybetti. Ünaler’in cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Ölümünde ihmal yok
        Ölümünde ihmal yok

        Benzer Haberler

        Konya'da merdivenden düşen boya ustası hayatını kaybetti
        Konya'da merdivenden düşen boya ustası hayatını kaybetti
        Arabada sıkışan kediyi kurtaran itfaiye memuru ve araç sahibi o anları anla...
        Arabada sıkışan kediyi kurtaran itfaiye memuru ve araç sahibi o anları anla...
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'nın ilçelerinde19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlan...
        Konya'nın ilçelerinde19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlan...
        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 4 saatte kurtarıldı
        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 4 saatte kurtarıldı
        Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...