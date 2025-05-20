Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi’nde Sulukuyu yaylasında meydana geldi. Nurettin Ünaler, süt sağmak için ahıra girdi. Ünaler, süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılıp, hayatını kaybetti. Ünaler’in cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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