Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü
KONYA'nın Ereğli ilçesinde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılan Nurettin Ünaler (59), hayatını kaybetti.
KONYA’nın Ereğli ilçesinde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılan Nurettin Ünaler (59), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi’nde Sulukuyu yaylasında meydana geldi. Nurettin Ünaler, süt sağmak için ahıra girdi. Ünaler, süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılıp, hayatını kaybetti. Ünaler’in cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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