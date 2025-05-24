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        Konya'da masaj salonlarına 'Şah-Mat' operasyonu; 74 kadın kurtarıldı

        KONYA'dafuhuş yapıldığı iddiasıyla 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:16
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        Konya'da masaj salonlarına 'Şah-Mat' operasyonu; 74 kadın kurtarıldı
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        KONYA'dafuhuş yapıldığı iddiasıyla 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen operasyon düzenlendi. 28 şüpheli yakalanırken, 74 mağdur kadın kurtarıldı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' soruşturması kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 3 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, 3 ayın ardından 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen büyük çaplı bir operasyon düzenledi. 90 ekipten oluşan ve toplamda 239 polisin görev aldığı operasyon, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda fuhuş yaptıkları tespit edilen 74 mağdur kadın kurtarıldı.

        ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; yüklü miktarda para, çeşitli dövizler ve altın ele geçirildi. 915 bin 610 lira nakit Türk lirası, 530 euro, 175 dolar, 5 Ukrayna grivnası, 5 Gürcistan larisi ve 18 gram altına el konuldu. Ayrıca yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 92 fişek, 12 kamera kayıt cihazı, 20 alarm sistemi, 10 alarm kumandası ve 25 el telsizi bulundu. Muhtelif miktarda bulunan uyuşturucu maddelerine de el konuldu.

        28 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

        Yakalanan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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