Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Öğretmeni çalıştığı okulda öldüren eski ev arkadaşı, adliyeye sevk edildi

        KONYA'darehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), çalıştığı okulda otomatik av tüfeğiyle öldüren eski ev arkadaşı Berkehan Oluk (27), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmeni çalıştığı okulda öldüren eski ev arkadaşı, adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA'darehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), çalıştığı okulda otomatik av tüfeğiyle öldüren eski ev arkadaşı Berkehan Oluk (27), adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusunu "Pişman değilim" diyerek yanıtladı.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula taksiyle gelen Berkehan Oluk, rehberlik öğretmeni olan eski ev arkadaşı Muhammed Öz'ün odasına girip, paltosunun altına gizlediği otomatik tüfekle 10 el ateş etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berkehan Oluk, polis ekipleri gelene kadar okulda bekledi. Okula gelen sağlık ekipleri, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Berkehan Oluk'u gözaltına aldı.

        ARALARINDAKİ GEÇİMSİZLİK HUSUMETE DÖNMÜŞ

        Rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldüren Berkehan Oluk'un 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Oluk ile Öz arasında aynı evi paylaştıkları dönemde geçimsizlik yaşadıkları, bunun da husumete dönüştüğü belirtildi.

        CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Berkehan Oluk, basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusunu, "Pişman değilim" diyerek yanıtladı. Oluk, adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Konya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının teslim aldığı Muhammed Öz'ün cenazesi, defnedilmek üzere Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması

        Benzer Haberler

        Doğuştan işitme engelli 2,5 yaşındaki çocuk ilk kez duymaya başlayınca ağla...
        Doğuştan işitme engelli 2,5 yaşındaki çocuk ilk kez duymaya başlayınca ağla...
        Yunak OSB'de yer tahsisi ve tapu devir töreni düzenlendi
        Yunak OSB'de yer tahsisi ve tapu devir töreni düzenlendi
        Konya'da öğretmeni silahla öldüren zanlı adliyede
        Konya'da öğretmeni silahla öldüren zanlı adliyede
        Konya'da "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek gösterisi yapıldı
        Konya'da "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek gösterisi yapıldı
        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Konya'da "Bangladeş Su Nilüferi Günü"...
        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Konya'da "Bangladeş Su Nilüferi Günü"...
        Konya'da Yarının Köyleri Projesi protokolü imzalandı
        Konya'da Yarının Köyleri Projesi protokolü imzalandı