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        Öğretmeni çalıştığı okulda öldüren eski ev arkadaşı tutuklandı (2)

        TUTUKLANDI Konya'da rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), çalıştığı okulda otomatik av tüfeğiyle öldüren eski ev arkadaşı Berkehan Oluk (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:27
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        Öğretmeni çalıştığı okulda öldüren eski ev arkadaşı tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Konya'da rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), çalıştığı okulda otomatik av tüfeğiyle öldüren eski ev arkadaşı Berkehan Oluk (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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