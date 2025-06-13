Öğretmeni çalıştığı okulda öldüren eski ev arkadaşı tutuklandı (2)
TUTUKLANDI Konya'da rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), çalıştığı okulda otomatik av tüfeğiyle öldüren eski ev arkadaşı Berkehan Oluk (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'da rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), çalıştığı okulda otomatik av tüfeğiyle öldüren eski ev arkadaşı Berkehan Oluk (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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