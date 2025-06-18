Konya'da masaj salonuna 'Kardelen' operasyonu: 9 gözaltı

KONYA'damüşterilerini gizli kamerayla çekip şantaj yapan, aralarında çalışanlarının da olduğu kişilere zorla uyuşturucu kullandırarak fuhuş yaptıran masaj salonuna düzenlenen 'Kardelen' operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir masaj salonunda zorla fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, müşterilerini gizli kamerayla çekip şantaj yaptıkları, aynı zamanda aralarında kadın ve erkek çalışanlar ile çocukların da olduğu kişilere zorla uyuşturucu kullandırıp fuhuş yaptırdıkları, husumetli oldukları kişilerin ev ve araçlarına silah yerleştirip ihbar ederek, mağdur ettikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından 'Kardelen' adı altında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda; silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ifadesinin ardından savcılık tarafından, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.