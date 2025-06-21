Coğrafi işaret tescilli 'Konya Tiridi'nin tarihi, Selçuklu saraylarına dayanıyor

KONYA'nıncoğrafi işaret tescilli yemekleri arasında yer alan kemikli kuzu eti, tandır ekmeği, mor soğan, süzme yoğurt, sarımsak, domates, yeşil biber ve et suyu dökülüp yapılan 'Konya Tiridi'nin tarihi, Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki saray mutfağına dayanıyor. Şef Ahmet Özbay, 'Konya Tiridi' yemeğinin etli ve patlıcanlı olarak iki çeşit yapıldığını ancak tatlısının bile olduğunu söyledi.

Konya'nın yöresel yemekleri arasında yer alan tirit, Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 2020 yılında başvurusu üzerine 2022 yılında 'Konya Tiridi' adıyla coğrafi işaretli olarak tescillendi. Kemikli kuzu eti, tandır ekmeği, mor soğan, süzme yoğurt, sarımsak, domates, yeşil biber ve et suyu dökülüp yapılan 'Konya Tiridi' yemeğinin tarihi, Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki saray mutfağına dayanıyor. Şef Ahmet Özbay, Konya'nın lezzetli yemekleriyle gastronomide önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Coğrafi işaret tescilli olan 'Konya Tiridi' yemeğinin etli ve patlıcanlı olarak iki çeşit yapıldığını ancak tatlısının bile olduğunu kaydetti.