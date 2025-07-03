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        'Uluslararası Anadolu Kartalı' Tatbikatı'nda İHA'lar, ilk kez bombardıman görevinde kullanıldı

        KONYA'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen 'Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi Tatbikatı'nda insansız hava araçları, ilk kez bombardıman görevinde kullanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:50
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        'Uluslararası Anadolu Kartalı' Tatbikatı'nda İHA'lar, ilk kez bombardıman görevinde kullanıldı
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        KONYA'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen 'Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi Tatbikatı'nda insansız hava araçları, ilk kez bombardıman görevinde kullanıldı. 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgenerel Mete Kuş, "Konvansiyonel harekat kapsamında icra edilen uluslararası bir eğitimle ilk defa sadece İHA'lar doğrudan bombardıman rolünde görev aldı" dedi.

        Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001'den beri Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı düzenliyor. Tatbikat, bu yıl 23 Haziran'da başladı ve 4 Temmuz tarihinde sona erecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tatbikata; ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Suudi Arabistan, Ürdün ve NATO AWACS ile Türkiye Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları fiili; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya ise gözlemci statüsünde katıldı. Eğitime; Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, F-16, KC-135R, E-7T HİK, ANKA-S, Akıncı İHA, F-4E/2020, CN-235 uçaklarıyla katıldı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da 3 fırkateynle eşlik etti. ABD, 12 adet F-16, Azerbaycan 2 adet SU-25, Katar 3 adet Eurofighter, Macaristan 3 adet JAS-39, Suudi Arabistan 6 adet F-15, Ürdün 3 adet F-16, NATO'a 1 adet E-3A Awacs uçağıyla tatbikatta yer aldı.

        3 TAKTİK EĞİTİM MERKEZİNDEN BİRİ

        Anadolu Kartalı Eğitimi; gerçek harekata benzetilmiş bir harekat ortamında, pilot, hava savunma ve kontrol ihbar ihtisaslı personelin harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birleşik harekat usullerinin denenmesi ve geliştirilmesi, gerçek harekat şartlarında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılması amacıyla; her yıl milli ve/veya uluslararası olarak Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Filo Komutanlığında icra edilen bir eğitim. Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi dünyada benzer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden biri olup, Avrupa'da yer alan tek taktik eğitim merkezi. Eğitim, 300x400 kilometrekare alanda Tuz Gölü ve çevresini kapsayan bölgede yapılıyor. Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi, kuruluşundan bugüne kadar 16 ülke katılımıyla 27 dönemi uluslararası, 27 dönemi milli olmak üzere toplam 54 eğitim dönemi uygulamış ve yaklaşık 27 bin sorti uçuş icra edildi.

        YENİ TAKTİK VE TEKNİKLER DENENİYOR

        Eğitimin amacı, milli ve yabancı unsurların gündüz müşterek harekat yapma imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve kuvvetler arası karşılıklı desteği artırmak, gerçeğe yakın harekat ortamında, av uçakları ve satıhta (kara ve deniz üzerinde) konuşlu hava savunma silah sistemleri ile korunmakta olan taktik ve stratejik hedeflere karşı karma hava harekatı görevlerinin planlama ve icrasını sağlayarak, katılımcıların eğitim seviyelerini yükseltmek, yeni taktik ve tekniklerin denenmesine imkan sağlamak.

        TÜMGENERAL KUŞ, TATBİKATA İLİŞKİN KONUŞTU

        3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, bugün basın mensuplarına açıldı. 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, bu tatbikatta ilk kez insansız hava araçlarının bombardıman görevinde kullanıldığını belirtti. Tatbikatı anlatan Mete Kuş, şunları söyledi:

        "Pilotlara çatışma başlamadan ülkenin baskına uğramasını önleyecek biçimde önleyici hava harekatı planlaması, angajman kuralları ve caydırıcılık tekniklerinin uygulamalı olarak gösterilmiştir. Bu barışı korumaya yönelik en gelişmiş hazırlık modellerinden biridir. İkincisi, seyir füzesi önleme eğitimidir. Anadolu Kartalı eğitiminde ilk kez kırmızı ülke rolündeki kuvvetler tarafından atıldığı benzetilen çok sayıda seyir füzesi tehdidine karşı mavi kuvvetlerin, senaryo gereği önleme ve imha harekatı icra edilmiştir. Bu senaryo ile modern savaş ortamlarında karşılaşılması muhtemel asimetrik füze saldırılarına karşı Türk Hava Kuvvetleri'nin ve müttefik unsurların müşterek refleks kabiliyetleri test edilmiştir. Üçüncüsü, insansız hava araçları bombardıman rolünde kullanılmıştır. Konvansiyonel harekat kapsamında icra edilen uluslararası bir eğitimle ilk defa sadece İHA'lar doğrudan bombardıman rolünde görev aldı. Daha da önemlisi; insanlı savaş uçakları, bombardıman görevindeki Türk savunma sanayinin geliştirdiği AKINCI, AKINCI-S ve ANKA3, İHA'larını koruma ve eskort görevlerini icra ettiler. Bu senaryo, insanlı ve insansız sistem entegrasyonunun en ileri örneklerinden biridir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk savunma sanayinin teknolojiye dayalı dönüşüm kapasitesini gözler önüne sermiştir. Bu gelişmeler yalnızca bir eğitim değil, geleceğin harekat ortamına hazırlıklı bir hava gücünün yansımasıdır."

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