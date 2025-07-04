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        Kuruyan Akşehir Gölü, kara parçasına dönüştü

        KONYA'daki Akşehir Gölü, her yıl bahar yağışlarıyla belli bir oranda kendini gösterirken, bu yıl tamamen karayla birleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:40
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        Kuruyan Akşehir Gölü, kara parçasına dönüştü
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        KONYA'daki Akşehir Gölü, her yıl bahar yağışlarıyla belli bir oranda kendini gösterirken, bu yıl tamamen karayla birleşti. Önceki yıllarda Sultan Dağları’nın eteklerinden orta alandaki su birikintisi gözlemlenirken, şimdilerde tamamen kurudu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, “Ümit etmiyoruz ama kupkuru bir kara parçası olarak Akşehir Gölümüzü haritalarda görmeye başlayacağız. Tabii ki üzücü bir durum. Konuyla ilgili yaptığımız araştırmalarda göl tabanından 2 metre derinliğe kadar suyun indiğini söyleyebiliriz” dedi.

        Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, geçmiş yıllarda onlarca balık türüne sahip, çevresindeki köylerdeki insanların geçim kaynağı olan Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Son yıllarda bahar yağışlarıyla belli bir oranda kendini gösterirken, göl bu yıl tamamen karayla birleşti. Önceki yıllarda Sultan Dağları’nın eteklerinden orta alandaki su birikintisi gözlemlenirken, şimdilerde tamamen kurudu.

        'SULU TARIM ALANLARININ ARTIŞI GÖLÜ KURUMA NOKTASINA GETİRMİŞTİR'

        Akşehir Gölü’nün kurumasına neden olan sebepleri açıklayan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mahmut Tahir Nalbantçılar, “İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Akşehir Gölü, yaklaşık 353 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip ve 2 ile 4 metrelik su derinliğiyle büyük bir su kütlesini bünyesinde bulundurmaktaydı. Bu su kütlesi içerisinde birçok biyolojik canlıya hitap edecek mikroorganizmalarla birlikte birçok balığa da ev sahipliği yapıyordu. Etrafındaki birçok tarım arazisine de sulama amaçlı su temininde kullanılıyordu. Dünya çapında meydana gelen iklim krizi, beraberindeki sıcaklık artışları, buharlaşma ve bölgedeki tarım arazilerinin sulu tarım açısından ve aşırı su tüketen bitkilerle tarımın yapılıyor olması, Akşehir Gölü’ndeki kurumayı tetiklemiştir. Azalan yağış miktarı, artan sıcaklığa bağlı buharlaşma, sulu tarım alanlarının artışı Akşehir Gölü’nü kuruma noktasına getirmiştir” diye konuştu.

        'SU SEVİYESİ GÖL TABANININ 2 METRE ALTINA İNDİ'

        Gölün taban suyunun 2 metre derinliğe çekildiğini belirten Prof. Dr. Nalbantçılar, şunları söyledi:

        ''Son 7-8 yıldır bahar aylarında çok kısıtlı alanlarda varlığını gösteren Akşehir Gölü’nü, bundan sonraki süreçte ümit etmiyoruz; ama kupkuru bir kara parçası olarak haritalarda görmeye başlayacağız. Tabii ki üzücü bir durum. Konuyla ilgili yaptığımız araştırmalarda göl tabanından 2 metre derinliğe kadar suyun indiğini söyleyebiliriz. Akşehir Gölümüz, maalesef ilerleyen yıllarda yağışlarımız önceki şartlara dönmezse, sulu tarım alanları kuru tarıma uygun hale getirilmezse, kuru bir göl olarak tanımlanacak.”

        ‘GÖLÜMÜZ BİTTİ’

        Bölgede tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Lütfü Akkaya, ilçenin en önemli kaynağının bittiğini söyledi. Akkaya, “Yeni nesle Akşehir Gölü’nü gösteremeyeceğiz. Bölgedeki diğer göllerde de çekilme var; ama bizim gölümüz bitti. Sultan Dağları’nın eteklerinden her gün bu manzarayı görünce üzülüyoruz. Bizim bütün gelirimiz bu göldü” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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