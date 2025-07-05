Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bakan Yumaklı, şehit dozer operatörünün ailesini ziyaret etti

        TARIM ve Orman İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir'in (39), ailesini ziyaret edip taziyede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:25 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı, şehit dozer operatörünün ailesini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TARIM ve Orman İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir'in (39), ailesini ziyaret edip taziyede bulundu.

        Konya'dan, 30 Haziran günü İzmir’e göreve giden, 2 Temmuz'da da Ödemiş ilçesinde çıkan yangına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü evli ve 3 çocuk babası İbrahim Demir, dün memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün helikopterle Ilgın'a geldi. Ardından Konya Valisi İbrahim Akın ve beraberindekilerle birlikte şehit dozer operatörü İbrahim Demir'in ailesini ziyaret etti. Bakan Yumaklı ziyarette Demir'in eşi Hatice Demir ve babası Abdil Demir'e baş sağlığı dileğinde bulundu. Bakan Yumaklı, tayize ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında
        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Konya'da yanan tırda cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya...
        GÜNCELLEME - Konya'da yanan tırda cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya...
        66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı
        66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı
        Yanan TIR'da cesedi bulunan şoförün öldürülüp başının kesildiği ortaya çıkt...
        Yanan TIR'da cesedi bulunan şoförün öldürülüp başının kesildiği ortaya çıkt...
        Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Konya'da gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk hastanede hayatını kay...
        Konya'da gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk hastanede hayatını kay...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa