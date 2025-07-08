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        Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde Prof. Dr. Üstün Dökmen'den söyleşi

        ULUSLARARASI Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, birbirinden özel etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:05
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        Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde Prof. Dr. Üstün Dökmen'den söyleşi
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        ULUSLARARASI Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, birbirinden özel etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Üstün Dökmen, ‘Nasreddin Hoca’nın Gölgesi’ başlıklı gerçekleştirdi. Katılımcılara hayat, eğitim ve insan ilişkileri üzerine mesajlar veren Dökmen, “Kültürümüzde nesilden nesile aktarılan değerler, sadece geleneksel öğeler değil aynı zamanda güçlü birer rehberdir” dedi.

        Prof. Dr. Dökmen, konuşmasında Nasreddin Hoca’nın mizahını yalnızca bir güldürü unsuru olarak değil, aynı zamanda bir toplumsal eleştiri ve yaşam felsefesi olarak değerlendirdi. “Nasreddin Hoca, sadece bir karakter değil; onun gölgesi bugün hâlâ bizimle birlikte dolaşıyor” diyen Dökmen, izleyicilere insan olmanın sorumluluğu ve erdemleri üzerine örnekler sundu.

        Söz ve anlatıların toplumlar üzerindeki dönüştürücü gücüne dikkat çeken Dökmen, “Kültürümüzde nesilden nesile aktarılan değerler, sadece geleneksel öğeler değil aynı zamanda güçlü birer rehberdir” diye konuştu.

        Dökmen, “Bugün yapay zekânın insan davranışlarını taklit edebildiği bir çağda, duyguların, sezgilerin ve insana özgü değerler daha da kıymetli hale geldi. Teknolojik ilerlemelere karşı insanî duruşun korunması gerekiyor” dedi.

        Prof. Dr. Üstün Dökmen, söyleşinin ardından kitaplarını imzalayarak katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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