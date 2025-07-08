Akşehir'deki çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi

TARİHİ, kültürü ve mizahı buluşturan 66’ncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, bu yıl da en çok çocukların neşesiyle renklendi. 5-14 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çocuk etkinlikleri, şenlik alanını bir masal diyarına çevirdi.

Her gün saat 18.30’da başlayan ve gece boyu süren etkinlikler, yüzlerce çocuğun kahkahalarıyla yankılandı. Akşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak sunulan şenlik programında; dev şişme oyun parkurlarından bubble show’a, palyaçolardan robot gösterilerine kadar onlarca renkli etkinlik çocukları bekliyordu.

Bilim gösterileriyle şaşıran, darbuka ritmiyle coşan, yüz boyama ve maskot karakterlerle eğlenen çocuklar; mini disco, ahşap zekâ aktiviteleri, balon katlama gösterileri ve bilgi yarışmalarıyla hem eğlendi hem öğrendi. Özellikle interaktif alanlarda özgüvenle sahneye çıkan minikler, ‘çocuk ses yarışması’ ve ‘gösteri fabrikası’ gibi etkinliklerde adeta parladı.

MEYDAN ÇOCUKLARLA DOLDU TAŞTI

Palyaçoların rengârenk kahkahaları, DJ performanslarının enerjisi ve gösteri ekiplerinin heyecanı Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nı bir çocuk cennetine dönüştürdü. Her akşam kalabalıklaşan alan, sadece çocuklara değil, ailelerine de keyifli bir yaz akşamı sundu.