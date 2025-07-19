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        5 katlı apartmandaki dairede çıkan yangın söndürüldü

        KONYA'da 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:30
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        5 katlı apartmandaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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        KONYA’da 5 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Apartmanda yaşayan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki 9 kişilik ailenin yaşadığı dairede saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanda yaşayan 3 kişi tedbir amaçlı hastanelere götürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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